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歐冠／利物浦創最快點球　薩拉赫108秒進球刷決賽史第三快

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▲▼ 歐冠決賽利物浦擊敗熱刺捧冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐冠決賽利物浦擊敗熱刺捧冠 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

眾所矚目的歐冠決賽於2日凌晨3點（台灣時間）開踢，由利物浦對上首闖決賽的托特納姆熱刺。最終利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。其中薩拉赫（Mohamed Salah）在開賽108秒主罰踢進，利物浦也創下歐冠歷史上最快判罰球的紀錄。

九度闖進歐冠決賽的利物浦，對上隊史首闖決賽的熱刺，熱刺雖然掌握六成的球權，但都未能製造門前威脅，並在開賽25秒西索科（Moussa Sissoko）禁區手球，讓薩拉赫操刀罰進、下半場奧利基（Divock Origi）射門，終場利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。

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▲▼ 歐冠決賽利物浦擊敗熱刺捧冠 。（圖／達志影像／美聯社）

而開賽第25秒的手球，讓利物浦成為歐冠歷史上最快判罰的紀錄；薩拉赫在第108秒的主罰進球，也讓他成為歐冠決賽史上第三快的進球者，僅次於1959年的馬迪奧斯（Enrique Mateos）和2005年的馬爾蒂尼（Paolo Maldini）。其中當時效力AC米蘭的馬爾蒂尼在開賽第52秒破門，成為歐冠決賽最快進球紀錄。

▲▼ 歐冠決賽利物浦擊敗熱刺捧冠 。（圖／達志影像／美聯社）

另外，利物浦在去年歐冠決賽對上皇馬，薩拉赫卻在上半場第30分鐘，和皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）發生碰撞，導致肩膀脫臼沒能完賽，最終利物浦以1比3輸球，曾經提到自己非常難過，「每天想起來都想哭。」不過薩拉赫今年順利幫助球隊以1比0領先，加上下半場奧利基（Divock Origi）射門，利物浦順利拿下隊史第六座歐冠冠軍。

▲▼ 歐冠決賽利物浦擊敗熱刺捧冠 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 歐冠
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