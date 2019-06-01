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法網／謝政鵬雙打3盤激戰不敵地主　32強止步

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▲謝政鵬／朗卡特 。（圖／翻攝自謝政鵬粉絲專頁）

▲謝政鵬／朗卡特 。（圖／翻攝自謝政鵬粉絲專頁）

記者林育正／綜合報導

謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)在法網男雙第2輪，激戰3盤耗時2小時11分鐘，以6比7(6)、6比3、3比6敗給法國地主組合巴雷爾( Gregoire Barrere)和哈利斯(Quentin Halys)止步32強。

首盤盤中雙方各破發一次，4比4平手之際台印組合有機會破發，可惜兩個破發點都被化解。隨後一路僵持來到搶7。過程中兩邊人馬也不斷打破發球分，法國組合6比5先取得盤末點，但謝政鵬和朗卡特驚險救回。但地主接下來連下兩分，8比6拿下搶7，7比6(6)先奪首盤。

請繼續往下閱讀...

次盤雙方一路互咬保發到第8局，謝政鵬和朗卡特成功破發。進入盤末發球局，雖然先被對手逃過兩個盤末點，甚至被拿到破發點，但最後終於在第4個盤末點拿下，6比3進入決勝盤。

決勝盤首局台印組合就錯失破發機會，還在第2局被破，第3局又有破發點沒掌握住，一來一往就陷入0比3落後。接下來幾局雙方都保發，2比5之際更躲掉兩個賽末點。3比5進入第9局，同樣是對手掌握先機，再次閃過兩個賽末點後，法國組合終於在此役第5個賽末點拿下，終場謝政鵬和朗卡特6比7(6)、6比3、3比6落敗止步32強。

這趟下來，謝政鵬和朗卡特可獲得2萬3000歐元獎金，約合81萬台幣。這兩天「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴，以及謝政鵬和朗卡特接連止步雙打次輪，目前在法網台將僅剩下謝淑薇的雙打，和詹家姊妹混雙賽事。

關鍵字： 法網謝政鵬
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