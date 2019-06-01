玉山盃／陳柏毓飆速149衝過頭　心態成長給自己80分

▲玉山盃，桃園市陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，桃園市陳柏毓投滿單場球數限制，全場壓制高雄市，率隊搶下冠軍戰門票，第二次參加玉山盃心態的大不同，這次想留下最好的結局，也想再被選進U18代表隊。

陳柏毓首局遇到亂流接連被敲2支安打失1分，他賽後坦言，「第一局有點衝過頭。」陳柏毓「衝過頭」的表現，反映在球速上，他第一局就飆出149公里，單局均速都在145公里以上。

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不過陳柏毓從第2局開始配速，除了3局因保送及1安打失分之外，都能順利壓制高雄市，他投7局，用106球，達單場105球限制，剛好以雙殺打完成7局才退場，共被敲6支安打，奪6K，有2次保送，失2分。陳柏毓說，「第一局感覺沒那麼好，有點衝過頭，教練要我慢慢調整，節奏放慢，本來就設定105球之內，投越長越好。」

去年參加玉山盃就以好表現入選中華隊，今年再次參賽，更是扛起重要的投球責任，陳柏毓坦言，「高一狀況不好就會蠻難過的，不會自己調整，高二比較有經驗，想留下最後好的結局。目前為止表現還可以，有20分，若能將用球數壓低，用最簡單方式解決打者更好。」他目前出賽3戰，累計19局，飆24K，失4分，拿下2勝，父親前味全龍名將陳炳男透露，「他現在對比賽的責任心有比較重了。」