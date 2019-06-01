中職／下麵給龍迷吃　魏應充：真心誠意可拉近心的距離

▲味全龍球迷會。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／彰化報導

味全龍重返職棒今天（1日）舉辦首場球迷見面會，董事長魏應充甚至親自下廚煮麵，但還是有許多龍迷無法原諒頂新，魏應充說：「只要真心誠意，就能把雙方距離拉近、心拉近。」

球迷會有羅世幸、陽介仁、陳大順、黃平洋等和味全龍隊教練團葉君璋、黃煚隆、張泰山共13位前龍將一起出席，場面溫馨更吸引近千位龍迷報名參加，讓現場形成一片紅海。

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魏應充更親自作東下廚，在永靖家鄉為球迷煮麵，以傳統古早味的切仔麵來款待溫暖球迷的胃，他表示，球迷從從東西南北來，非常感恩及感謝，就像是家人一樣，讓大家吃到家裡的東西、古早味。

但還是有不少球迷是反對味全龍復活，魏應充表示，味全龍申請第5隊復出，龍迷是最重要的，球迷會不是只有1次，要傾聽龍迷的聲音，3個月或6個月做很多的互動，只要真心誠意把雙方心的距離 拉近，只要真誠就能夠讓距離縮短。

領隊吳德威表示，準備過程不足為外人道 籌備辛苦不便透露，希望老龍迷都能帶下一代走進球場， 然後擴散出去，讓味全龍這個品牌重生。

黃煚隆表示。「過去有不愉快的事，但終究我們回來了，不講以前的事，我們要往前，讓台灣棒球可以更蓬勃發展。」

▲味全龍球迷會魏應充煮麵。（圖／味全龍提供）