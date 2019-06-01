中職／魏應充抱定連年虧損決心　吳德威：要做的比桃猿更好

▲味全龍球迷會。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／彰化報導

睽違味全龍重返職棒，董事長魏應充被問到為什麼要支持連年虧損的球隊，他說：「抱定最大決心。」領隊吳德威說：「桃猿做的很好，我們要做的比桃猿更好。」

味全龍隊今天（1日）舉辦首場球迷見面會，創辦人魏應充邀請師母謝榮瑤，以及羅世幸、陽介仁、陳大順、黃平洋等和味全龍隊教練團葉君璋、黃煚隆、張泰山共13位前龍將一起出席，場面溫馨更吸引近千位龍迷報名參加，讓現場形成一片紅海。

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有球迷問：「為什麼要支持連年虧損球隊？」魏應充表示，讓味全龍復活就是抱定最大決心，連年虧損要問領隊，這是包括球迷、領隊及總教練才能做到的事情，領隊要讓以前的棒球，變成運動娛樂的經濟。

吳德威表示，自己以前就是球迷，年輕時每天翻報紙跟同學吵架，自己的青春時有看職棒的湶動，現在年輕人沒有了，他自己的小孩子17歲，全班只有他看中華職棒，這是一個比較擔心的現象。

他表示，味全龍要做的比別人更好，桃猿做的很好，味全龍要做的比桃猿更好，會有更多種不同的玩法讓球迷進場，線上、線下都可以體驗。

吳德威表示，會以「互聯網思維」來跟球迷進行線上線下的互動，呼應球隊未來新科技、新亮點的應用，並期待讓球迷能夠有耳目一新的體驗，球迷見面會使用線上報名系統，採取QR code報到都是，進一步著手建立龍迷資料庫。