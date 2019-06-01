影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

記者王真魚／桃園報導

台劇當家女星李燕1日為Lamigo桃猿主場開球，開球後被負責接捕的投手翁瑋均抱起來轉一圈，李燕笑說：「這是我設計的，想說大家都是開球後握手，想要來點不一樣的。」

▲李燕開球。（圖／記者黃克翔攝）

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翁瑋均在開球前也為李燕「特訓」，指導她投球撇步，並慢慢拉長投球距離，李燕特別想了一個橋段，希望翁瑋均在開球後能將她一把抱起，還在牛棚練投時試了好幾次。

「他（翁瑋均）真的超害羞！」李燕笑說：「我們試了很多次，他不知道要抱腋下、抱腰還是抱大腿，試了好幾個。」

李燕可謂現今台劇的當家花旦、戲劇女神，其作品多元，演技精湛，在今年開播的台劇「炮仔聲」當中也擔任女主角之一，形象受到國人喜愛。

為了今天的開球，李燕下足功夫，直呼：「我超緊張的，昨晚特別看了各國的女星開球，找了自己做得到、又比較漂亮的姿勢，連造型也做了一點功課。」站上投手丘，她也感受到震撼，「我以前很常看棒球，打球跟拍戲真的不同，打球不能NG，拍戲還可以，看看投手壓力多大，壘包上有人怎麼辦！」

為桃猿開出好球，李燕親了手中的棒球，也把這顆球送給看台的球迷，至於給自己的開球表現幾分？她笑回：「就讓觀眾打分數吧！」

▲翁瑋均一把抱起李燕。（圖／翻攝CPBL.TV）