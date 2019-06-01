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陳建禎渴望更多上場時間　捨棄松下續約再找旅外機會

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▲▼亞瑟士排球錦標賽,陳建禎 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲亞瑟士排球錦標賽,陳建禎 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

前「台灣隊長」陳建禎1日出席亞瑟士排球錦標賽明星賽，也感覺到相當新鮮，過去沒有這樣的經驗。而日前宣布退出日本排球聯賽一級球隊松下黑豹，陳建禎說，「這是一個很好的球隊，環境也是無可挑剔，但我跟家人朋友討論結果，還是決定離開。」不過目標仍在旅外。

陳建禎是亞瑟士簽約選手，參與明星賽活動並且和球迷下互動遊戲，半小時簽名會也吸引滿滿人潮再度展現高人氣，不過上個月底宣布退出松下黑豹的決定，也引發外界關注。陳建禎說明，「球團是希望我可以再續約，但就是看我自己想法，我有跟部長透露，這個賽季對我自己來說，上場機會確實沒有很多、球隊表現也沒那麼理想。」

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▲▼亞瑟士排球錦標賽,陳建禎 。（圖／記者謝孟儒攝）

「領隊跟我說預計下一季的名單還是有我，這是個很好的球隊、無可挑剔的環境，最後做下這決定。」陳建禎說，「但考量因為自己即將邁入30歲了，再打可能沒有幾年，如果再去磨一個賽季會有點可惜，就想說先離開，現在也是有透過專人和其他球隊，包括日本、歐洲、大陸等球隊。」

陳建禎說，「回來跟家人朋友討論後，做下這個決定之後，之後還是會以旅外為主，不過不只是在日本，因為現在競爭也越來越強，很多大陸球員也想加入日本聯賽，如果確定有最新消息會再公布。」至於自己整個五月都在休息，六月就在台北做一對一體能訓練，維持狀態。

▼陳建禎。（圖／記者張克銘攝）

▲陳建禎。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 陳建禎
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