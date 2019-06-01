日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

▲洪一中。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

日本火腿台灣好手王柏融1日對戰歐力士，第三打席轟出右外野全壘打，帶有兩分打點，幫助火腿追平為5比5。打出全壘打的那一刻，傳遍Lamigo桃猿休息室，原本在自己的小房間觀看二軍賽事的總教練洪一中也衝出來看，替子弟兵感到開心。

截至今天賽前，王柏融近8場比賽敲出7支安打的王柏融，打擊率2成73，但因打席數不足未在打擊排行榜中，今天對戰歐力士終於轟出在日職的第2轟，且是支追平砲。

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老東家隊友、教練依舊關注王柏融在日職的一切，今天休息室突然傳出歡呼聲，洪總也立刻從自己的小房間衝出來，「全壘打了嗎？是第2支耶。」在外面練打的隊友們也「道相報」，每個人都為王柏融感到開心，「這支很遠耶！上到第2層看台。」

洪總對昔日子弟兵的表現感到欣慰，也知道他在日本討生活並不容易，「一個人在外打拚，語言又不通，只有蕭一傑陪他，真的很辛苦；有時人遇不順遂時，如果有人可以陪伴說說話，心情會比較放鬆。」

隊友平時都會傳訊關心王柏融，洪總平時倒是沒有和他聯絡，「教練都是龍貓（曾豪駒）和他聯絡啦，有時也會請他稍微開導他一下。」

王柏融到日職後，表現起伏不定，洪總能理解，「打者本來就必須要長一點時間適應，投手還有捕手可以依靠；但打者要完全靠自己摸索，對於投手的配球、球路、尾勁等，都要靠時間掌握。」

至於王柏融尚未展現應有的長打能力，洪總說：「日本投手本來就不錯，這是我的觀察啦，他的第一球很少在出棒，或許是還在摸索；會想要多看幾顆、多觀察，想把球帶進來一點，多多少少會犧牲一點長打，不敢這麼豪邁揮棒。」看到王柏融久違開轟後，洪總帶著笑容回到自己的休息室，「好了，我要繼續來看我的二軍賽事。」