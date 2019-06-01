中國桌賽／3比1逆轉香港　林昀儒、鄭怡靜混雙摘合拍第二冠

▲林昀儒／鄭怡靜摘下合拍第二冠。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，中華混雙林昀儒／鄭怡靜1日於冠軍戰面對香港組合黃鎮廷／杜凱琹，雖然先失第一局，但第二局林鄭配馬上回穩連下三局，最終以3比1逆轉奪勝，摘下3月阿曼公開賽以後，合拍第二座冠軍。

林昀儒／鄭怡靜今年首度搭配混雙，表現就相當亮眼，兩人先是在匈牙利公開賽挺進8強，接著阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後又在白金級別的卡達公開賽挺進4強、世桌賽打進16強，世界排名也來到第13名。

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本次中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜位居第四種子，首戰以3比1擊敗資格賽挺進來的北韓組合安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)，第二輪又以3比0勝大陸新組合許昕／陳夢，挺進4強後再以3比2退日本組合丹羽孝希／伊藤美誠，合拍第二度挺進冠軍戰。

面對世界排名第五的黃鎮廷／杜凱琹，林鄭配先以10比12失掉首局，但第二局馬上回穩，以11比6扳回一城，第三局還只讓對手拿1分，以11比1取得聽牌，第三局沒給對手太多機會，林昀儒／鄭怡靜11比5再拿下，局數3比1逆轉奪勝，拿下合拍第二冠。