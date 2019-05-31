中國桌賽／林昀儒、鄭怡靜橫掃大陸！　混雙挺進4強

▲林昀儒／鄭怡靜混雙挺進4強。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，中華混雙林昀儒／鄭怡靜31日面對大陸新組合許昕／陳夢，僅花32分鐘就以3比0橫掃奪勝挺進4強，下一輪將對上日本新組合丹羽孝希／伊藤美誠。

林昀儒／鄭怡靜今年首度搭配混雙，表現就相當不錯，兩人先是在匈牙利公開賽挺進8強，接著阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後又在白金級別的卡達公開賽挺進4強、世桌賽打進16強，世界排名也來到第13名。

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本次中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜位居第四種子，首戰以3比1擊敗資格賽挺進來的北韓組合安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)，第二輪面對大陸新組合許昕／陳夢，沒有遇到太多困難，就以3比0奪勝。

大陸為了嘗試東京奧運最佳組合，本次中國桌賽嘗試不同陣容，先前在世桌賽混雙奪金的許昕／劉詩雯拆夥，許昕改搭配陳夢，不過第二輪就不敵中華隊，大陸對恐需再調整陣容。

下一輪林昀儒／鄭怡靜將對上日本的丹羽孝希／伊藤美誠，這組合同樣是日本新嘗試的陣容，目前先後以3比1擊敗斯洛伐克、3比0橫掃奧地利組合挺進4強。

