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法網／嫩妹施瓦特克18歲生日進32強　范露索娃二度16強

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▲范露索娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲范露索娃年僅19歲已兩次晉級大滿貫16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

不讓美國17歲的安妮西莫娃（Amanda Anisimova）專美於前，本屆法網在歐洲也有不到20歲的嫩妹展現接班氣勢。19歲的捷克選手范露索娃(Marketa Vondrousova)現在已挺進16強，波蘭的施瓦特克(Iga Świątek)更已進入32強為自己慶祝18歲生日。

來自女網強國捷克的19歲范露索娃，目前世界排名已來到38名，今年法網前還曾經兩次擊敗哈勒普(Simona Halep)，現在更已擊敗西班牙好手納瓦羅(Carla Suarez Navarro)晉級16強。

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「這是我生涯最大的勝利，雖然是第2刺進極大滿貫16強，但打敗納瓦羅這樣的好手，特別是在紅土上，是一大勝利。我在法網第一次參加青少年大滿貫，還進入4強，感覺這裡是我的福地。」范露索娃說。

而羅旺斯卡(Agnieszka Radwanska)退休後，波蘭再度迎來年輕希望。現在104名的施瓦特克打起球來有聲有色，次輪還送蛋淘汰16種子王薔，5月31過18歲生日的她4月在WTA瑞士盧卡諾女網賽闖進決賽抱回亞軍，生涯第2次參戰大滿貫就晉級32強，接下來將挑戰奧運金牌普伊格（Monica Puig）。

「在青少年賽事我很有自信，但不知道在WTA賽事會打得如何。去年我還在這打青少年賽事，沒想到現在能打會內賽，還晉級到第3輪。我不抱任何贏球期望，也沒有壓力，因為我還很資淺。但也因為知道贏球不是首要任務，才能輕鬆放開打出最好表現。」施瓦特克說。

▲施瓦特克。（圖／達志影像／美聯社）

▲施瓦特克剛過18歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網范露索娃施瓦特克
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