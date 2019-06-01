洛磯王牌超過1個月沒奪勝　去年賽揚競爭者慘被下放3A

▲洛磯王牌左投費里蘭（Kyle Freeland）遭下放3A。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

去年投出生涯年的洛磯先發費里蘭（Kyle Freeland），季後名列國聯賽揚票選第4，今年更被安排擔任開幕站先發，但開季至今先發狀況奇差無比，球團在仔細評估後，於1日宣布將他下放至3A。

費里蘭今年12場先發出賽，僅繳出3場優質先發，戰績2勝6敗、防禦率高達7.13，在符合先發資格的投手當中成績表現最差。本季他主投59.1局責失47分，其中挨了16發全壘打，平均每9局被打10.3支安打。

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費里蘭31日先發出戰響尾蛇隊，先發3局被打7支安打責失5分，被轟了2支全壘打，僅投出1次三振，近3場先發最多投到4局，合計責失15分。他上一次先發奪勝投已是4月19日出戰費城人。

26歲的費里蘭上季先發33場出賽、主投202.1局接寫下生涯新高，繳出17勝7敗、防禦率2.85佳績，排名洛磯隊史第2佳。外卡驟死戰面對小熊隊，投出6.2局無失分表現，季後在國聯賽揚排名票選第4。

洛磯隊除了將費里蘭下放到3A，也將外野手達扎（Yonathan Daza）一併送至3A，拉上投手丁諾科（Jesus Tinoco），同時左投羅辛（Chris Rusin）則從10天傷兵名單歸隊，頂替投手空缺。

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