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中國桌賽／鄭怡靜女單進8強　搭配林昀儒混雙1日下午爭冠

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▲▼2018雅加達亞運,桌球,鄭怡靜。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭怡靜中國桌賽女單進8強。（圖／記者李毓康攝）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，位居女單第八種子的鄭怡靜，先後擊敗德國、羅馬尼亞選手挺進8強，另外她和林昀儒搭配的混雙也挺進冠軍戰，將在1日下午1點20和香港組合黃鎮廷／杜凱琹爭冠。

世界排名第8的鄭怡靜，是中華本次在單打唯一一位種子選手，直接從32強正賽開打，女單首輪面對德國華裔的韓瑩，輕鬆以4比0奪勝，接著第二輪又以4比2退羅馬尼亞選手，挺進8強後，將在1日上午10點面對大陸的朱雨玲，兩人過去交手過14次，鄭怡靜僅在2013年拿過1勝。

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除了女單以外，鄭怡靜與林昀儒搭配的混雙也表現亮眼，本次位居第四種子，16強正賽先擊敗資格賽挺進來的北韓組安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)合，8強力退新搭檔的大陸組合許昕／陳夢，4強又險勝日本組合丹羽孝希／伊藤美誠，繼3月阿曼公開賽後，林昀儒／鄭怡靜再度挺進冠軍戰。

林昀儒／鄭怡靜的混雙冠軍戰將在1日下午1點20對上世界排名第六的香港組合黃鎮廷／杜凱琹。

▲林昀儒／鄭怡靜。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙要和香港爭冠。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 中國桌賽鄭怡靜女單8強林昀儒混雙
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