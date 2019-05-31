中國桌賽／連退中、日組合　林昀儒鄭怡靜混雙闖冠軍戰

▲林昀儒／鄭怡靜混雙挺進決賽。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，中華混雙林昀儒／鄭怡靜在31日接連面對大陸、日本組合都奪勝，繼阿曼公開賽後再度闖進冠軍戰，將碰香港組合黃鎮廷／杜凱琹，挑戰合拍以來第二冠。

林昀儒／鄭怡靜今年首度搭配混雙，表現就相當亮眼，兩人先是在匈牙利公開賽挺進8強，接著阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後又在白金級別的卡達公開賽挺進4強、世桌賽打進16強，世界排名也來到第13名。

請繼續往下閱讀...

本次中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜位居第四種子，首戰以3比1擊敗資格賽挺進來的北韓組合安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)，第二輪又以3比0勝大陸新組合許昕／陳夢，挺進4強後面對日本組合丹羽孝希／伊藤美誠。

日本丹羽孝希／伊藤美誠為本次中國賽的新組合，兩人從資格賽打起，先以3比0橫掃葡萄牙組合，正賽又以3比1擊敗斯洛伐克、3比0退奧地利組合挺進4強。

林鄭配31日下午兩點對上丹羽孝希／伊藤美誠，林鄭配先拿下一局後日本也隨後拿下，兩軍拚到2比2後，林鄭配隨後拿下關鍵末局，以局數3比2拿下，再度挺進冠軍戰，挑戰合拍以來第二冠。

