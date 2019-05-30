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日本公開賽／「星國英雄」斯庫林50蝶銀恨　100自竟第8名

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▲2019日本公開賽，斯庫林（Joseph Schooling）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲斯庫林（Joseph Schooling）代表新加坡出征日本公開賽。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

2019年日本公開賽新加坡頭號選手，莫過於2016年里約奧運100公尺蝶式擊敗菲爾普斯（Michael Phelps）的斯庫林（Joseph Schooling）。首日賽程出賽50公尺蝶式、100公尺自由式，前者以23秒50奪銀，後者卻只有決賽第8的成績。

斯庫林在3月新加坡分齡錦標賽以23秒48達到23秒66的FINA光州世錦賽A標，不過這次的成績慢了0.02秒，以23秒50輸給自衛隊井田憲吾的23秒42奪銀，遠不及他2017年布達佩斯世錦賽的22秒93新加坡紀錄。

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較不擅長的100公尺自由式，雖然也晉級A決賽，但前50公尺在4、5名徘徊，最終49秒76排名第8名，前面7位皆為日本選手，金、銀牌得主皆來自日本國家隊，分別為松元克央48秒52以及中村克48秒70。

2016年里約奧運，斯庫林在100公尺蝶式以50秒39刷新奧運紀錄，奪得新加坡歷史奧運第一面金牌成為「民族英雄」，粉碎偶像菲爾普斯4連霸夢想。眾所期待的100公尺蝶式為日本公開賽最後一天賽事，安排在預賽第8組的斯庫林，將與日本名將瀨戶大也正面對決。

▲2019日本公開賽，斯庫林（Joseph Schooling）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，斯庫林（Joseph Schooling）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，斯庫林（Joseph Schooling）。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽斯庫林新加坡
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