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中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

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▲高中木聯，前悍將投手郭勝安回母校高苑工商客座指導。（圖／記者楊舒帆攝）

▲前富邦悍將投手郭勝安。（圖資料照／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍確定重返中職，教練團初步有總教練葉君璋、守備教練黃煚隆、打擊教練張泰山，目前確定再網羅前富邦悍將投手郭勝安以及在興農牛有「小霸王」之稱的陳志偉。

郭勝安14、15年效力桃猿，16年轉戰悍將前身義大犀牛，且是東山再起的一年，整季出賽40場、1勝2敗、防禦率3.10，拿下最佳進步獎，但隔年表現並不理想，18年整季都未上一軍，季後遭到釋出。

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遭到球團釋出後，郭勝安今年2月曾到母校高苑工商擔任客座投手教練，當時受訪便表示，未來規劃仍以留在棒球圈為主，希望能夠繼續從事相關領域的工作。

陳志偉2006年起效力興農牛，擔任三壘手，13年季後遭義大犀牛釋出，隔年加入台中成棒隊（台中威達），14年打完爆米花聯盟後卸下球員身份，並到秀峰高中青棒隊擔任教練，近2年則在國立體大棒球隊兼任教練。

味全龍球團今天也證實網羅郭勝安、陳志偉，未來分別擔任投手教練、內野教練，至於教練團其他人選，味全龍表示：「目前比較確定的就是郭勝安以及陳志偉，其他人仍在持續溝通協調。」

陳志偉(右)目前在秀峰高中擔任教練。(圖／記者許雅筑攝)

▲陳志偉(右)曾在秀峰高中擔任教練。(圖／本報資料照)

關鍵字： 中職中華職棒味全龍郭勝安陳偉志
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