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斯巴達障礙跑台灣首場體育館賽制　歌手王大文任野獸隊長

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▲2019 Spartan Race斯巴達障礙跑 報名起跑！寬魚跨足運動經濟 打造台灣首場體育館賽制，歌手「王大文」擔任野獸隊長號召萬人開跑。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲2019 Spartan Race斯巴達障礙跑報名起跑。（圖／寬寬整合行銷提供）

體育中心／綜合報導

自2016年「Spartan Race」斯巴達障礙跑進駐台灣後，掀起一波運動新浪潮，吸引總計超過四萬人參與。此次以「鏗！再來吧」為活動主題，預訂於9月21日在台中洲際棒球場起跑。此外，去年10月首次在高雄糖廠舉辦的Trifecta Weekend三色週末賽，今年也將移師新北貢寮，於10月19日起一連兩天盛大登場。

將於9月21日在台中洲際棒球場首度舉辦的Spartan STADION體育館賽，總長度5公里、20項障礙物。有別於過去常見的斯巴達賽制，STADION體育館賽除了可看到許多熟悉的障礙關卡，更特別結合常見健身器材，如戰繩、跳箱、扔球等新增關卡，懲罰規則也與以往有所不同。場地規格上，勇士們所面臨不只是過關斬將，還有數以千百計的層層階梯。

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▲2019 Spartan Race斯巴達障礙跑 報名起跑！寬魚跨足運動經濟 打造台灣首場體育館賽制，歌手「王大文」擔任野獸隊長號召萬人開跑。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲寬魚跨足運動經濟打造台灣首場體育館賽制。（圖／寬寬整合行銷提供）

斯巴達體育館賽的成立是為了致敬古希臘奧林匹克賽事，在全球各大體育館中讓選手同場競技。目前全亞洲已經在日本仙台、新加坡、廣州等知名城市舉辦過，為符合斯巴達國際規範，台灣則選擇了同樣具有國際高規格的洲際棒球場作為比賽場館。洲際棒球場除了是中信兄弟隊的主場之外，也曾辦眾多國際棒球賽，預期台灣首場STADION體育館賽將備受國際高度重視。

10月19-20日則預訂選在新北貢寮舉辦Trifecta Weekend 三色週末賽。去年於高雄橋頭糖廠首度舉辦，也首度引進「BEAST野獸賽」，吸引來自25個國家，超過8000人前來參賽體驗。Trifecta Weekend涵蓋三種等級的賽事，最初階版的SPRINT衝刺賽距離5公里、20項障礙物；SUPER超級賽距離13公里、25項障礙物；難度最高的BEAST野獸賽距離21公里、30項障礙物。

▲2019 Spartan Race斯巴達障礙跑 報名起跑！寬魚跨足運動經濟 打造台灣首場體育館賽制，歌手「王大文」擔任野獸隊長號召萬人開跑。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲10月19-20日則預訂選在新北貢寮舉辦Trifecta Weekend 三色週末賽。（圖／寬寬整合行銷提供）

選手們若在一個週末完成三場不同賽事，主辦單位會特別獎勵三色獎牌，因此吸引許多國家選手前來參賽！五月初才以選手身份報名參加的「創作歌手」王大文，首度以「斯巴達野獸隊長」身份擔任活動大使，透露這是他完全未曾想過的代言經驗，「我明明是創作歌手，只前只管音樂，不重視健康也不運動。沒想到出道一陣子之後，還會有這種新的體驗。現在已經養成了一個健康的生活，也愛上了健身還有徒手體操。一聽到要接下斯巴達障礙跑推廣大使，我就很興奮，很開心。只想尖叫！」

王大文日常主要以健身或徒手訓練為主，非宣傳期一週運動四到五次，曾參加過半馬，深蹲舉重，啞鈴胸推、槓鈴划船難不倒他，談到健身對他的好處，王大文分享經驗，「健身讓我身體很累，反而腦筋可以休息。」引體上槓是他最喜歡的健身動作，一次可以拉到16下。他也期許接下來兩場，完成超過10公里的挑戰！

▲2019 Spartan Race斯巴達障礙跑 報名起跑！寬魚跨足運動經濟 打造台灣首場體育館賽制，歌手「王大文」擔任野獸隊長號召萬人開跑。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲歌手「王大文」擔任野獸隊長號召萬人開跑。（圖／寬寬整合行銷提供）

關鍵字： 斯巴達障礙跑Spartan Race
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