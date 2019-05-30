自認史上最強防守者　嘴綠一番話讓人跪著聽

▲格林以最偉大防守球員為目標邁進。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「嘴綠」格林(Draymond Green)在總冠軍賽前記者會上，被問到為何認為自己是有史以來最好的防守球員，給出了相當完整的答案。他指出要先相信自己，才有機會成就偉大，一番話讓人直呼「跪著聽」。

「做為一名競爭者，如果你沒有成為頂尖的心態，那就已經先失敗了。就像在場的各位，如果不認為自己是有史以來最優秀的記者，那完全不行。自從有記憶以來，我就是帶著這樣的信念過活。我也會秉持著這心態直到永遠，我是最強的球員。」

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「每天站上球場，我就是以此為前進目標。而帶著這樣的心態，我才有機會成為最強的。當你實現目標之前，你必須先相信自己，你不是隨隨便便就能達到那種高度。你也許一次只前進一小步，但你要有信念成就偉大。你先相信，再努力朝偉大邁進。我一直相信，所以每天持續努力。」

格林除了幫勇士拿下3座總冠軍，曾獲得抄截王，2015-2017連續入選聯盟防守第一隊，2018-19也入選防守第二隊。不只防守端表現出色，格林進攻也能在關鍵時刻發揮作用。本季例行賽格林場均7.4分7.3籃板6.9助攻，較去年稍微下滑。

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