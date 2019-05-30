李維拉退休賣車一出馬就搞定　現場瞬間變粉絲見面會

▲洋基傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）曾經在超過5萬球迷面前投球，日前他在紐約一處圖書館舉辦的簡報會議，提出了他的汽車經銷商計劃，儘管角色和環境不同，但他仍是大家熟悉的終結者，只要親自出馬就能搞定。

日前李維拉與合作夥伴概述汽車品牌本田（Honda）的經銷商計劃，將買下位在長島傑佛遜站的汽車經銷商，並且未來將冠上李維拉的名字。李維拉團隊在經過一連串的題問，獲得民眾一致通過。

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部分居民提出有關景觀美化、營業時間和照明等問題，李維拉的合作夥伴承諾將遵守要求，保證會符合民眾的期待，主持會議的皮提（Salvatore Pitti）表示，李維拉的合作夥伴演講內容強而有力，相信不會有任何問題。

「社區民眾提出問題，我們負責回答問題。」李維拉在會議結束接受採訪時表示，他將在這裡展開汽車經銷商營運，「我們確保將為社區做出最好的事情。」

事實上，李維拉在威徹斯特郡的基斯科斯山擁有一家以他為名的豐田（Toyota）經銷商。而這場會議當中，李維拉並沒有發言，但據報導指出，有許多民眾本身對於汽車經銷商易主的無太大興趣，多半是慕名而來，這位有史以來最偉大的終結者也舉起手臂，接受大家的歡迎掌聲。

值得一提的是，現場有一對穿著洋基球衣的13歲與11歲兄弟檔，顯然就是來一睹巨星風采，他們表示，很高興見到崇拜已久的棒球英雄，期待未來有一天能在李維拉的店裡買車，「那肯定會是很棒的經驗。」

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