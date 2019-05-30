澳洲公開賽／周天成列第一種子拼奧運積分　麟洋配首戰泰國

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）



記者謝孟儒／綜合報導

在結束蘇迪曼盃之後，超級300賽的澳洲公開賽即將在6月4日開打，多組台將都有出賽，台灣男單一哥周天成被列為大會第一種子，將要對上地主選手丹尼爾（Daniel FAN）；另位好手王子維也有參賽，將要面對資格賽打上來的選手。

周天成今年表現不算突出，全英賽和大馬公開賽首輪淘汰、新加坡公開賽四強止步，不過亞錦賽打進四強創下個人最佳，也追平繼1999年印尼華僑陳鋒進入四強銅牌後，蘇迪曼盃三戰的3點男單，面對香港伍家朗、南韓李東根、印尼喬納坦（Jonatan Christie）都是直落二勝出。

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周天成在澳洲公開賽被分在籤表上半部，並列為大會頭號種子，首戰對上世界排名116的丹尼爾，雙方從未交手過，順利勝出將會遇到大馬劉國倫，八強有機會遇上香港黃永棋或是日本常山幹太，強手幾乎都分在籤表下半部，包括印尼金廷(Anthony Ginting)、喬納坦、大陸林丹、馬來西亞李梓嘉、日本西本拳太等人。

▼麟洋配 。（圖／CFP）

而王子維首輪要面對資格賽打上來的選手，順利勝出後很可能會對上李梓嘉或是印度維爾馬(Sameer VERMA)，王子維在去年台北公開賽前因傷勢所苦，最近表現不太穩定，目前世界排名來到32，不過在傷勢調整後，有望再拼最佳成績。

女單部分，世界球后戴資穎並未參賽，也沒有中華隊選手參賽，第一種子為日本奧原希望、第二為大陸陳雨菲，不過由於澳洲公開賽的級別較低，因此無論誰奪冠，都不會影響戴資穎的球后位置，其他包括南韓成池鉉、大陸李雪芮、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)都有參賽。

男雙部分，中華隊三組男雙都有出賽，世界排名衝上18的李洋／王齊麟，被分在籤表上半，首戰要對上泰國組合Bodin ISARA／Maneepong JONGJIT，雙方交手兩次各握一勝，如果勝出很可能遇上全英賽冠軍的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。

世界排名第10的廖敏竣／蘇敬恒則被列為第八種子，被分在籤表下半，首輪對上馬來西亞組合，順利晉級的話將要面對資格賽打上來的組合；盧敬堯／楊博涵的籤表相當硬，首輪就是對上世界排名第3的大陸組合李俊慧／劉雨辰。

▼廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）