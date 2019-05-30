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滅火器楊大正為寫K2應援曲爬雪山　「領悟很多想不通的事」

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▲滅火器楊大正應援K2。（圖／記者顏如玉攝）

▲滅火器主唱楊大正應援K2。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

台灣青年登山家呂忠翰、張元植即將在6月挑戰世界第二高峰K2，而K2 Project總召集人詹偉雄特別邀請滅火器主唱楊大正譜寫應援曲，楊大正談到為了讓歌曲有溫度，他也在4月特別爬了一趟雪山，「這一趟讓我感動的是，領悟很多平常想不通的事。」

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呂忠翰、張元植在29日特別舉辦記者會，除了分享本月登頂尼泊爾的馬卡魯(Makalu)峰(8485公尺)的心得以外，同時也宣告6月要挑戰世界第二高峰、8611公尺的「K2 Project」。

▲台灣青年登山家，呂忠翰、張元植。（圖／記者顏如玉攝）

 ▲左起詹偉雄、呂忠翰、張元植、楊大正。（圖／記者顏如玉攝）

「K2 Project」總召集人詹偉雄在2月特別請來楊大正，期盼能為本次計劃應援寫歌，楊大正回憶當初，對這件事只有兩個想法，「第一個我知道沒錢，第二個是我不懂登山的意義，我寫歌很慢，所以沒錢又要寫歌對我來說很痛苦，必須要有很大的誘因和情感。」

楊大正坦言，最初他不懂登山的意義，因為每年都會有許多山難傳出，「這麼多意外發生，為什麼還要去做這麼危險的事？但透過詹偉雄、呂忠翰、張元植的分享，我開始去思考，登山這件事對他們、對社會的意義是什麼。」

因為最終被呂忠翰、張元植的登山故事感動，楊大正因此答應做應援曲，但此時又遇到難題了，「我對登山完全外行，若我只用想像，我的歌會沒有力量也沒有溫度，所以我當下就決定4月爬一趟雪山。」

▲台灣登K2，呂忠翰、張元植。（圖／K2 project 提供）

▲呂忠翰、張元植5月登頂馬卡魯。（圖／K2 project 提供）

雖然雪山高度僅3886公尺，可能連K2的一半都不到，楊大正說，「那我就把對雪山的記憶Double，或許就能更符合攀登K2的感覺，所以我也在我自己音域最高點再往上加，寫了這首K2, We Too。」

談及登山的感動，楊大正說，這一趟也讓他領悟到很多，「爬山的過程我領悟到很多平常想不通的事，我想透過和山林的對話、互動，許多答案都呼之欲出，路上遇到很多山友，他們都帶著大大的笑容，很像也是去山裡找答案。」

最後，楊大正表示，也希望透過這首歌，預祝兩位年輕的登山家能夠順利登頂，「我相信，他們在登上山頂的那一刻，一定會記得每一個支持他們、參與他們這項行動的大家，是大家和他們兩位一起努力到了山頂。」

▲台灣青年登山家，呂忠翰、張元植。（圖／記者顏如玉攝）

▲許多支持者到場應援呂忠翰、張元植。（圖／記者顏如玉攝）

▲楊大正撰寫K2應援曲，用行動支持K2, We Too。（取自YouTube）

關鍵字： 滅火器楊大正為K2應援曲
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