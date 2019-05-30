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中國桌賽／中華男單僅存林昀儒　挺進32強正賽戰香港黃鎮廷

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金等級的中國公開賽，林昀儒從資格賽打起，最終擊敗去年青奧金牌王楚欽，成為唯一闖進男單的中華隊員，而女單則有第八種子鄭怡靜，以及從資格賽挺進正賽的陳思羽、劉昱昕。

目前世界排名21的林昀儒，被視為東京奧運奪牌重點，本次中國賽從資格賽打起，先後擊敗西班牙、香港選手後，29日面對去年青奧拿下金牌的王楚欽。

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林昀儒和王楚欽近2年來交手過三次，2017年亞青8強時，王楚欽以3比2奪勝，接著2018年亞運男團賽，林昀儒以3比1奪勝，成為中國隊唯一丟掉的一點，隨後的青奧混合團體，王楚欽則同樣以3比1復仇林昀儒奪勝。

如今中國賽再度相遇，林昀儒在先失一局的情況下連下3局取得3比1聽牌，雖然王楚欽隨後要回2局，但林昀儒最終仍以11比8拿下關鍵末局，挺進32強，成為中華男單唯一挺進正賽的球員，接下來將對上香港的黃鎮廷，兩人在今年的卡達公開賽曾交手，當時林昀儒以4比1奪勝。

中華其他男單都在資格賽先後落敗，其中莊智淵1比4不敵大陸方博後，表示因腰傷加劇退出男雙賽事。女單則有陳思羽、劉昱昕先後挺進32強正賽，陳思羽將碰上杜凱琹、劉昱昕對上羅馬尼亞選手，鄭怡靜碰上德國華裔選手韓瑩。

雙打正賽同樣從30日開打，男雙有林昀儒／廖振珽位居第二種子，首戰16強將碰上德國組合波爾(Timo Boll)／法蘭茲斯卡(Patrick Franziska)，女雙有陳思羽／鄭先知位列第七種子，首戰碰大陸組合顧玉婷／劉詩雯，混雙林昀儒／鄭怡靜碰資格賽打進來的北韓組合安吉宋(AN Ji Song)／金南海(KIM Nam Hae)。

關鍵字： 中國桌賽林昀儒黃鎮廷
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