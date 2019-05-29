法網／46年來最年長！　40歲重砲手轟35記ACE首輪過關

▲卡洛維奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

法網28日賽事中，有一場自公開年代以來，選手雙方加起來史上最年長的比賽，最終由40歲的克羅埃西亞重砲手卡洛維奇(Ivo Karlovic)轟出35記ACE球擊敗37歲的羅培茲(Feliciano Lopez)，成為自1973年以來，法網正賽拿下勝利「最老」的球員。

紅土賽季開打以來，卡洛維奇僅打了4月的休士頓賽，首輪就遭到直落二淘汰，自此以後都沒再參賽，直到法網才再度現身，這是他生涯第69次亮相大滿貫正賽，也創下了ATP紀錄。

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卡洛維奇在法網首輪以7比6(4)、7比5、6比7(7)、7比5奪勝，成為1973年以來法網正賽奪勝最年長球員，也是史上第三年長的球員，前兩位為Bob Howe和Torben Ulrich，另外，卡洛維奇也是大滿貫自1978年澳網44歲羅斯瓦爾(Ken Rosewall)奪勝後，目前在大滿貫正賽奪勝最年長的球員。

「這對我來說意義很大，儘管這項紀錄是最年長，但仍是項紀錄，所以我喜歡，我已經兩個月沒能挺進正賽，所以我真的很開心能贏下這場比賽。」卡洛維奇說。

目前世界排名94的卡洛維奇，下一輪將對上69名的澳洲湯普森(Jordan Thompson)，兩人在2016法網曾相遇，當時卡洛維奇奪勝。