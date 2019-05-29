運動雲

>

法網／46年來最年長！　40歲重砲手轟35記ACE首輪過關

ETtoday運動雲

▲卡洛維奇(Ivo Karlovic) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡洛維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

法網28日賽事中，有一場自公開年代以來，選手雙方加起來史上最年長的比賽，最終由40歲的克羅埃西亞重砲手卡洛維奇(Ivo Karlovic)轟出35記ACE球擊敗37歲的羅培茲(Feliciano Lopez)，成為自1973年以來，法網正賽拿下勝利「最老」的球員。

紅土賽季開打以來，卡洛維奇僅打了4月的休士頓賽，首輪就遭到直落二淘汰，自此以後都沒再參賽，直到法網才再度現身，這是他生涯第69次亮相大滿貫正賽，也創下了ATP紀錄。

請繼續往下閱讀...

卡洛維奇在法網首輪以7比6(4)、7比5、6比7(7)、7比5奪勝，成為1973年以來法網正賽奪勝最年長球員，也是史上第三年長的球員，前兩位為Bob Howe和Torben Ulrich，另外，卡洛維奇也是大滿貫自1978年澳網44歲羅斯瓦爾(Ken Rosewall)奪勝後，目前在大滿貫正賽奪勝最年長的球員。

「這對我來說意義很大，儘管這項紀錄是最年長，但仍是項紀錄，所以我喜歡，我已經兩個月沒能挺進正賽，所以我真的很開心能贏下這場比賽。」卡洛維奇說。

目前世界排名94的卡洛維奇，下一輪將對上69名的澳洲湯普森(Jordan Thompson)，兩人在2016法網曾相遇，當時卡洛維奇奪勝。

關鍵字： 法網Ivo Karlovic
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

法網／大坂直美吞蛋後拒絕爆冷　驚險逆轉闖進次輪

中國桌賽／江宏傑復出愛妻全力支持　福原愛：享受比賽就好

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

日職／大王敲出長打外加貢獻勝利打點　火腿4比3擊退羅德

柯瑞點出雷納德進攻致命之處　咖哩想爭FMVP但輸贏更重要

水手「閃電俠」保送後一路盜回本壘　超大膽抓準牽制衝本壘

讀者回應

﻿

最新新聞

1戴資穎世界球后達129周　麟洋配排18

2迪特里西3響砲復仇海盜

3李宗偉排名狂跌至190位積分只剩一站

4賣力跑勝利打點　大王：只想送回隊友

5林書豪退休後考慮到CBA至少打1季

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

3陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒用鐵拳

4大王貢獻勝利大點　火腿4比3羅德

5柯瑞點出雷納德進攻致命之處

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

5/21~5/26中職五大好球

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

中華職棒30年_宣傳片

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366