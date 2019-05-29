中國桌賽／江宏傑復出愛妻全力支持　福原愛：享受比賽就好

▲江宏傑表示福原愛讓他盡情享受比賽。（圖／資料照）



體育中心／綜合報導

2019中國桌球公開賽28日在深圳開打，今年首度亮相巡迴賽的江宏傑，在資格賽首輪以4比1擊敗香港的關文皓，賽後他表示，雖然自己離開球場已久，狀態沒那麼好，「但小愛沒有給我任何壓力，讓我輕鬆比賽、盡力發揮就好，重要的是去享受比賽。」

江宏傑與日本名將福原愛在2016年步入婚姻後，兩人漸漸將重心轉移至家庭，福原愛去年10月宣布退役，江宏傑則是先是專注在日本T聯賽，但去年4月克羅埃西亞挑戰賽結束後，也暫別桌壇回歸家庭生活，並時不時在社交軟體中曬出一家三口的幸福照片。

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▲▼福原愛和江宏傑在升格一家四口前拍攝的婚紗全家福。（圖／翻攝自微博／福原愛）



今年4月迎來第二個寶寶，江宏傑表示自己在家庭和訓練中平衡得還不錯，他也透露，希望將來孩子長大了能來球場看他們的爸爸比賽。

本次中國賽復出，江宏傑坦言時隔1年多再回到賽場還抓不太到比賽節奏，常常會有脫節的情況發生，「但小愛沒有給我壓力，他說能出去比賽就去享受，小孩子跟在她身邊她也很開心。」，可惜江宏傑第二輪資格賽遭到德國的邱黨(QIU Dang)直落四淘汰，無緣再進一步。