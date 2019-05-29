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日本公開賽／21人出征東京尬國際好手　拚世錦賽、奧運標

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▲2019日本公開賽，王冠閎、莊沐倫。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽練泳，王冠閎跳水練習。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

中華泳隊率領21人出征2019年日本公開賽，期盼能夠一舉達到7月FINA世錦賽門檻，甚至是直接達標2020年東京奧運標，泳隊28日抵達東京，29日進行練泳備戰30日上午的比賽。

由日本泳協主辦的2019年日本公開賽，為7月的世錦賽取標的最後賽事，當然也在2020年東京奧運取標範圍之內，因此各國不少一線好手都將參賽。賽事場館為東京「游泳聖地」辰巳國際水泳場，也是2020年東京奧運水球項目場館。

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日本公開賽最特別的地方在於，除了800公尺、1500公尺自由式為秒數總排名制外，其餘項目預賽前8晉級晚間決賽，9到16名則將進行B決賽。

本次中華泳協率領林士傑、安廷耀、王郁濂、林建良、王澤、張厚基、許涵棚、王星皓、王皓、王冠閎、莊沐倫、吳浚鋒、朱宸平、周偉良14名男選手；廖曼汶、李彥妮、林姵彣、林昱均、黃渼茜、蔡皓宇、陳思綺7名女選手，一共21名選手參賽。

其中王冠閎、莊沐倫、陳思綺以及蔡皓宇，上週才結束位於巴西的ISF世界中學運動會，返台短暫休息，再前往日本東京。儘管如此，教練表示這4人練習狀況看似沒有太大的時差、體能疑慮，不過王冠閎在出發前感冒有待觀察。

中華泳隊在28日抵達日本東京，29日日本泳協開放選手練習後，中午前往進行將近2個小時的抓水、跳水練習以達到熟悉水感的目的，備戰明天上午08：30的比賽。

5月30日出賽名單

1.女子400公尺自由式
李彥妮（第1組-第3道）

2.女子50公尺蝶式
黃渼茜（第7組-第8道）

3.男子50公尺蝶式
朱宸平（第3組-第1道）
王冠閎（第4組-第3道）

4.男子400公尺混合式
王星皓（第5組-第9道）

5.男子100公尺自由式
周偉良（第2組-第9道）
安廷耀（第4組-第2道）
王皓（第4組-第3道）
王澤（第4組-第4道）
王郁濂（第8組-第1道）

6.女子100公尺蛙式
蔡皓宇（第1組-第8道）
廖曼汶（第6組-第1道）
林姵彣（第6組-第6道）

7.男子100公尺蛙式
許涵棚（第4組-第8道）

▲2019日本公開賽，王冠閎、朱宸平、莊沐倫、周偉良、陳思綺、黃智勇、陳怡仲。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲周偉良。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，王冠閎、朱宸平、莊沐倫、周偉良、陳思綺、黃智勇、陳怡仲。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳思綺。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，王冠閎、朱宸平、莊沐倫、周偉良、陳思綺、黃智勇、陳怡仲。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲朱宸平。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，王冠閎、莊沐倫。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲莊沐倫。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽中華泳協
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