日職／陳冠宇連3戰無失分　王柏融中斷連3場安打

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿29日主場迎戰羅德，王柏融第5棒鎮守左外野，王柏融首打席三振，接著連兩打席選到保送，第三打席在追平後登場，可惜未能貢獻超前分，8局退場休息，陳冠宇8局下在落後1分滿壘時登板，解決石川亮化解危機。

羅德首局就靠著鈴木大地轟出陽春砲，突破火腿先發吉田侑樹防線，先馳得點，羅德取得1比0領先。火腿打線首局受制於羅德投手岩下大輝，兩出局後近藤健介安打，中田翔敲右外野飛球留下殘壘，王柏融擔任2局下首名打者，連看3顆訴球後，岩下大輝投出指叉球揮空遭到三振。

請繼續往下閱讀...

火腿4局下再由近藤健介安打開路，不過中田翔馬上敲雙殺打，馬上形成兩出局，下一棒王柏融選到保送上壘，但渡邊諒敲三壘滾地球留下殘壘。火腿5局下利用二壘手失誤上壘，中島卓也獲得保送，攻佔一、二壘，西川遙輝敲出游擊滾地球，羅德游擊手平澤大河要命的傳球失誤，讓火腿跑者攻下追平分，5局結束1比1平手。

6局下近藤健介安打，中田翔遭到三振，王柏融再度選到四壞保送，連兩打席保送上壘，不過接下來渡邊諒、清宮幸太郎都遭到三振留下殘壘。7局上中村獎吾安打後，吉田裕太轟出本季第2轟帶有2打點，幫助羅德超前為3比1。

羅德先發岩下大輝投6局退場，7局下西野勇士接替，火腿展開反攻，杉谷拳士代跑出內野安打，西川遙輝也補上安打，輪到已經單場3安打的近藤健介，在得點圈有跑者的攻擊機會，再度掃出安打帶回2分，火腿再度3比3扳平比數，中田翔獲得保送，攻佔一、二壘，輪到王柏融打擊，王柏融敲出左外野飛球遭到接殺，錯失建功。

王柏融此戰2打數無安打，中斷連3戰安打，有2次四壞球保送，是繼5月23日對樂天以來，本季第2次，打擊率0.273。

羅德8局上中村獎吾二壘安打，超前為4比3領先，8局下老將田中賢介代打兩分砲建功，幫火腿逆轉，酒居知史滿壘時對中田翔投出保送，免費奉送1分，羅德終於再啟動牛棚，由陳冠宇上陣，對決石川亮，用5球三振他，火腿最終以6比4獲勝，羅德連兩戰遭到逆轉。

陳冠宇後援0.1局，無失分，19日本季首度失分後，表現回穩，最近3場比賽都沒有失分，，防禦率降至0.92。