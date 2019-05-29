中職／IG限時動態若議　王躍霖澄清：因鼻子過敏不舒服

▲王躍霖。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／桃園報導

Lamigo桃猿投手王躍霖日前在IG限時動態貼文，引起網友揣測，王躍霖今天（29日）澄清表示，不是因比賽狀況貼文，而是因為鼻子過敏不舒服，影響到自己投球。

王躍霖在26日連續在IG限時動態貼文，先是「就試著習慣吧…」，再來是「還是要繼續投下去吧！」，最後是「緊蹦感、痠痛感，樣樣來，好佳在放假了」。

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這樣的限時動態貼文，被網友討論，因為王躍霖在26日後援上場2.1局，而在23日中繼1局，單局才出賽2場投2.1局。

王躍霖表示，限時動態貼文不是因為比賽，而是因為自己的過敏不舒服，碰到天氣變化、冷氣太冷都會不舒服，在場上投球連呼吸都不好呼吸，影響到投球，絕對不是因比賽的狀況。

他表示，自己今年表現還可以，春訓時有在思考為什麼自己2017年可以中繼表現那麼好，投球充滿自信，即使被上壘也不擔心會失分。

王躍霖甚至還感覺2位年輕投手黃子鵬與吳丞哲，他表示，去年觀看他們2人的投球及比賽狀態，都是自己可以學習之處。

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