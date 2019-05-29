中職／王維中大聯盟登板　王躍霖：變成熟了

▲▼ Lamigo桃猿投手王躍霖。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／桃園報導

旅美運動家隊左投王維中隔608天在大聯盟登板，中繼2局無失分，哥哥Lamigo桃猿王躍霖表示，王維中變成熟了，已無當初剛上大聯盟時那種緊張，猛飆球速的神情。

王維中在26日升上大聯盟，今天（29日）終於在對天使的比賽中繼登板，投2局用22球，被1支安打、1次三振，沒有失分，表現很不錯。

請繼續往下閱讀...

哥哥桃猿投手王躍霖表示，在去球場途中，有人通知王維中登板了，打開來看是6局上，很替王維中開心，「我知道王維中對於身體健康很在乎，唯有健康狀態下，才能安心投球。」

隔了600多天再上大聯盟，王躍霖表示，王維中的表現明顯成熟了，也已27歲了，以前上大聯盟會有興奮及緊張感，就是想要飆球速，這一次上大聯盟的表現完全是一位成熟的模樣，跟在3A比賽時的神情相同。

王躍霖表示，去年自己投得不好，也會關注王維中在韓職表現，那時候維中的投球很沉穩，隊友失誤或其他狀況也不會影響到情緒，這是他跟之前不一樣的明顯轉變，看他投自己也在學。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！