中職／吳東融扛1棒　伯納：我還在找尋神奇打線

▲▼中信兄弟,總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／桃園報導

中信兄弟今天（29日）先發打線再變動，吳東融升上一軍打第1棒，陳子鴻扛先發7棒左外野手，總教練伯納表示，上半季的先發打線始終在變，一直在尋找「神奇打線」，現在都還沒有找到。

今年中信兄弟的先發打線幾乎每一場都不一樣，吳東融在今天上一軍，扛先發第一棒二壘手，是中信兄弟今年第7位打先發1棒球員，彭政閔3棒、陳子豪4棒、里迪5棒、陳子鴻7棒。

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對於換上全新打線，總教練伯納表示，本季只有一次連2場打線相同，其它的先發打線都不同，因為他一直在尋找心目中最佳的先發打線安排，要找到「神奇打線」。

伯納表示，上半季至今還未找到最佳的神奇打線，可以在攻勢有效串連，可以攻進很多分數的打線，所以才會一直更改打線，找到每位球員最適合的打擊位置。

他表示，第一棒與中心打線一直在變，主要是一棒的定位重要，上壘率高之後，再靠中心打線打回來得分。

中信兄弟今年上半季恐怕要在伯納尋找「神奇打線」中度過，甚至開玩笑要記者寫一份先發打線給他，口中念著「Maggic」。

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