TRUE瑜伽健身集團首次台灣代言人　鄭兆村、文姿云現場體驗

▲鄭兆村、文姿云現場體驗瑜伽和訓練。（圖／記者謝孟儒攝，下同）



體育中心／綜合報導

新加坡頂級瑜珈健身集團TRUE集團深耕台灣市場十餘年，成功以高端瑜珈品牌YOGA EDITION逆勢進駐台北東區後，再次大動作於旗下TRUE YOGA FITNESS微風南京館舉辦「年度代言人暨TRUE HERO CAMPAIGN發佈記者會」，邀第一次請標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村與亞運空手道金牌文姿云聯袂擔任代言人。

鄭兆村、文姿云大方分享兩人為進軍2020年東京奧運所做的訓練準備工作，以及在追求極致表現同時不斷超越自我的艱辛歷程，並親自示範幫助放鬆舒緩的瑜珈動作，也拍攝形象影片。

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TRUE集團並發起「TRUE HERO CAMPAIGN尋找真英雄計劃」，邀請民眾共同參與，分享自己生活中因運動帶來的改變，這次活動也將透過「體育運動贊助資料庫媒合平臺」，將網友投票數轉換為捐款，助力台灣運動員，希望集結網友們的力量，與更多人一起推廣台灣運動健身風氣。

TRUE集團執行董事史奎謙表示，「TRUE集團雖然以瑜珈運動起家，但自進入台灣市場後，便不遺餘力地推廣運動健身。十餘年來，在同業紛紛因市場環境變動而退出時，我們仍堅定最初的信念、穩步前行，並逐漸綻放榮光。我們就像是運動產業裡的TRUE HERO‧真英雄，相信每一個人也和我們一樣有自己真英雄的故事。」

鄭兆村曾因受傷而兩度錯失在奧運爭霸的機會，出席記者會時表示，「一夜成名從來都不是偶然，而是拚盡全力的百鍊成鋼，感謝這些經歷讓我學會在困境中堅持，收斂過去自詡跑得比別人快、跳得比別人高的驕傲，更加倍踏實地訓練，希望再次進軍奧運能為國家也為自己爭取最高榮耀。」

去年完成亞運空手道女子55公斤級二連霸的「小清新」文姿云，目前在各國移地訓練、為進軍東京奧運備戰的文姿云今日也和大家分享自己TRUE HERO‧真英雄的故事，「枯燥乏味的訓練雖然總是讓我想放棄，但不服輸的個性與耳邊迴盪的『再堅持一下』的聲音，總是督促我繼續努力。相信自己能完成，這比什麼都重要，輸給自己也是輸，而我不喜歡輸的感覺。」

「TRUE HERO CAMPAIGN 尋找真英雄計劃」第一階段活動將於2019年6月1日正式啟動，至2019年12月31日止，活動期間上傳屬於自己的300字TRUE HERO‧真英雄故事與照片至活動網頁，經網友票選前三名即可獲得TRUE YOGA FITNESS免費會籍、一對一私人教練課程與獎金，總價值超過33萬元。

第二階段活動將從TRUE集團為兩位代言人量身訂製的健身菜單出發，送兩位幸運兒去東京看奧運，為中華健兒加油。詳細活動辦法請見活動網站：http://landingpage.trueyoga.com.tw/we-are-true-hero/。