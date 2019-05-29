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中甲／北京北體大遭綠城扳平　溫智豪7場比賽貢獻4球

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▲▼中甲北控燕京溫智豪。（圖／CFP）

▲溫智豪。（圖／資料照／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

中甲第四輪賽事，效力於北京北體大的溫智豪，25日對上浙江綠城，溫智豪在上半場就有進球，不過傷停補時卻遭杭州綠城以2比2扳平，目前排在戰績榜第8位，而溫智豪近日表現火燙，7場比賽中已經取得4顆進球。

北京北體大25日主場對上浙江綠城，第14分鐘溫智豪起左腳射門，幫助球隊扳平比分，下半場林斯進攻反超，不過在傷停補時卻被扳平，最終雙方以2比2戰平。不過回顧溫智豪近幾場比賽中的表現，可說是相當亮眼。

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先是在北京北體大4月21日出戰四川安納普爾那，溫智豪在第59分鐘進球，幫助球隊1比0領先，不過傷停補時再被對手追平，接著在4月28日對上長春亞泰，第49分鐘溫智豪再建功，最終以4比1贏得比賽。

5月18日對上海申鑫，溫智豪在上半場第11分鐘先破門，第32分鐘再助攻戈武頭球，最終北京北體大以5比1大勝，溫智豪本場送出一傳一射的精彩表現，到了25日對上浙江綠城，上半場第14分鐘溫智豪就扳平比數，下半場第56分鐘林斯進球。

北京北體大以2比1領先，不過到了傷停補時未能守成，綠城談楊左腳低射再扳平，最終以2比2戰平浙江綠城，不過自4月21日起至5月25日共進行的7場比賽中，溫智豪目前已經取得4顆進球，近期表現相當亮眼。

關鍵字： 溫智豪
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