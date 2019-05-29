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adidas提倡環保　號召全台跑者6月16日為海開跑

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▲▼adidas串聯全球舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」。（圖／adidas提供）

▲adidas串聯全球舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」。（圖／adidas提供）

體育中心／綜合報導

adidas長期關注海洋環境，今年再次攜手國際環保組織Parley for the Oceans合作，將在各大國際城市舉辦「Run For The Oceans為海開跑」環保路跑活動，串聯紐約、巴塞隆納與上海等地跑者，用運動改變日漸惡化的海洋塑料問題。adidas臺灣也將於6月16日於福隆舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」5K環保路跑活動，使用跑步APP-Runtastic記錄，每跑1公里，adidas將為你捐出1美金，號召大眾一起用跑步守護海洋！

adidas廣召全台民眾支持環保行動，邀請熱血跑者、海洋愛好者與對環境友善的「不塑之客」共同加入限時挑戰，贏得6月16日環保路跑活動報名資格。只要關注IG官方帳號adidas_tw，即日起至6月2日止，依活動辦法秀出最愛海洋的刺青、最愛的跑步裝備等具創意的環保行動照片，即有機會獲得報名資格，完成程序後將受邀參與福隆5K的公益路跑，並獲得Runner Tee、環保水杯和環保提袋。

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▲▼adidas串聯全球舉辦「Run For The Oceans 為海開跑」。（圖／adidas提供）

▲參加入跑可以為環境盡一份心力。（圖／adidas提供）

adidas也歡迎跑者熱情參與當天的周邊活動，包含於沙灘上體驗海洋動物流瑜珈，或跟著音樂享受Live DJ Workout Party，更可伴著徐徐海風體驗手作藍染與Henna手繪。另外，現場將有更多不同的互動更認識海洋生物，並學習更多日常減塑的行動。

adidas去年舉辦「Run For The Oceans」數位公益路跑活動，全球跑者透過跑步APP-Runtastic累積里程共達100萬公里，adidas也正式捐出100萬美金投入海洋環境教育。今年，「Run For The Oceans為海開跑」活動，期待號召更多愛好海洋與環保的跑者，透過跑步讓海洋逐步回歸到純淨的蔚藍，adidas也將挑戰捐出至多150萬美金，支持Parley for the Oceans環保組織，以行動實踐守護海洋！

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關鍵字： adidasRun For The Oceans 為海開跑
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