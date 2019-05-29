鄭兆村「一夜成名從不是偶然」　海外征戰啟動10月全運會回歸

▲鄭兆村、文姿云擔任TRUE代言人 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

兩屆亞運空手道金牌好手文姿云、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村29日出席TURE瑜伽健身集團代言活動，現場體驗了瑜伽以及訓練，並談到自己未來的規劃，鄭兆村說雖然已經達標奧運，接下來6月將要前往澳洲移地訓練，並開始在參與鑽石賽事。

▼鄭兆村現場體驗。

請繼續往下閱讀...

「黃金右臂」鄭兆村在鑽石聯賽上海站以87公尺12，達到東京奧運的參賽標準，也是我國田徑項目的第一人， 26日在2019年台灣國際田徑公開賽以86公尺10拿下金牌，二次達標奧運，對於未來有沒有想要穩定在多少公尺的成績，則笑稱盡力就好。

鄭兆村選了「一夜成名從來不是偶然」這句話，當作勉勵自己的座右銘，「因為我算是天賦比較好的選手，但我之前不喜歡訓練，導致成績一路往下掉，這中間也經歷過許多辛苦，在世大運找回成績後，雖然現在達標奧運了，但就是要維持穩定目標，因此作為給自己的提醒。」

鄭兆村今天也特別嘗試了瑜伽等訓練，「過去沒有試過這些，只有一開始接觸棒球，也是和標槍相關，之後都沒有了，因為要避免受傷。」接下來6月9日澳洲移地訓練、12日參加鑽石聯賽挪威奧斯陸站，7月還有鑽石賽摩納哥站，「接下來都要在國外征戰了，台灣的比賽要等到10月的全運會了。」