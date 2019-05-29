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玉山盃／四強賽衛冕軍高雄市強碰桃園市　看冠軍戰抽機票

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▲玉山盃桃園市。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃桃園市。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽29日完成分組雙敗淘汰賽，四強名單出爐，6月1日至2日展開最終決賽，爭取冠軍。

新北市在A組賽事以3連勝脫穎而出，率先取得四強賽門票，新北首戰以10比0「扣倒」宜蘭縣，第二戰以7比0擊退台南市，第三戰同樣以7比0力克花蓮縣，第四戰則以13比2「扣倒」新竹市，預賽4戰只失2分為守備失誤所致，投手群表現出色，目前無責失分，團隊防禦率仍是0。

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A組敗部冠軍是桃園市，桃園市首戰以1比4不敵台中市，不過落入敗部後投手群表現優異，每場失分都沒有超過2分，甚至再度遇上台中市時以12比2甜蜜復仇，最後搶下四強門票。

衛冕軍高雄市在B組以3連勝之姿勝出，首戰以7比0輕取嘉義縣，第二戰以14比4扣倒屏東縣，然後與台東縣激戰到延長賽才突圍6分，以8比2獲勝，搶進四強。因延長賽不敵高雄市而落入敗部的台東縣，面對台北市展現火力，以10分差大勝，連兩年闖進四強。

玉山盃6月1日、2日展開四強決賽，冠軍戰當天還有機會在現場抽出台北至釜山5天4夜自由行機票，飛往釜山機張郡觀賞U18世界盃青棒賽，到現場為中華隊加油。

5/29（三）戰績

G29 10:00 桃園市 2:1 新竹市 ＠天母

6/1（六）賽程

G31 10:00 新北市 VS. 桃園市 ＠天母
G32 14:00 高雄市 VS. 桃園市 ＠天母

6/2（日）賽程

G33 10:00 G31敗 VS. G32敗 ＠天母
G34 14:00 G31勝 VS. G32勝 ＠天母
 

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒桃園市高雄市
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