魔術強森後悔當初沒用自己人　出面闢謠施壓球隊

▲魔術強森後悔沒有用自己的人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

魔術強森先前辭去湖人總裁職務後，但依舊仍與湖人有著密切聯繫，不過他前陣子去自曝與總管佩林卡(Rob Pelinka)不合，而魔術強森(Magic Johnson)近期又談到他先前在湖人工作時期的事情，並且表示最後悔的就是沒有雇用自己的人。

魔術強森表示，「從一開始我就應該雇用自己的人，我唯一後悔沒做的事情就是沒有雇用到所有我想要的人，佩林卡和我做了同樣決定，就是用了華頓，因此我沒有雇用自己想的人。你們可以透過我做的球員交易來評論我，可以說我沒有交易到足夠射手，我承認自己做錯一些事情，我不是會逃避真相的人，無論在任何場合來指出我的問題，我都不會介意，並且會從錯誤中學習。」

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先前魔術強森突然辭去職務引起外界譁然，在昨日《ESPN》報導中指出，他會不斷批評員工，來彰顯自己在湖人的地位，對此魔術強森表示，「我ESPN待過兩段時間，前後工作了8年，和這裡很多人都共事過，為何不去問問每一個ESPN員工，我是不是有批評過他們，這種事情從來沒有發生過，我和他們工作的很愉快。」

另外在文章中，裡面談到詹姆斯(LeBron James)的經紀人保羅(Rich Paul)，曾多次隨隊一同搭乘飛機，這樣的事情非常容易破壞球隊氣氛，不過對此魔術強森表示，「保羅確實有和湖人有接觸，因為他是詹姆斯和波普的經紀人，有一次保羅打電話給我，他剛好在布魯克林，我們溝通之後同意他乘坐我們飛機一同回洛杉磯，那是他唯一一次搭我們的飛機，因為他剛好在布魯克林，我才同意的。」

▲魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

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