運動雲

>

魔術強森後悔當初沒用自己人　出面闢謠施壓球隊

ETtoday運動雲

▲▼湖人總管 魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森後悔沒有用自己的人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

魔術強森先前辭去湖人總裁職務後，但依舊仍與湖人有著密切聯繫，不過他前陣子去自曝與總管佩林卡(Rob Pelinka)不合，而魔術強森(Magic Johnson)近期又談到他先前在湖人工作時期的事情，並且表示最後悔的就是沒有雇用自己的人。

魔術強森表示，「從一開始我就應該雇用自己的人，我唯一後悔沒做的事情就是沒有雇用到所有我想要的人，佩林卡和我做了同樣決定，就是用了華頓，因此我沒有雇用自己想的人。你們可以透過我做的球員交易來評論我，可以說我沒有交易到足夠射手，我承認自己做錯一些事情，我不是會逃避真相的人，無論在任何場合來指出我的問題，我都不會介意，並且會從錯誤中學習。」

請繼續往下閱讀...

先前魔術強森突然辭去職務引起外界譁然，在昨日《ESPN》報導中指出，他會不斷批評員工，來彰顯自己在湖人的地位，對此魔術強森表示，「我ESPN待過兩段時間，前後工作了8年，和這裡很多人都共事過，為何不去問問每一個ESPN員工，我是不是有批評過他們，這種事情從來沒有發生過，我和他們工作的很愉快。」

另外在文章中，裡面談到詹姆斯(LeBron James)的經紀人保羅(Rich Paul)，曾多次隨隊一同搭乘飛機，這樣的事情非常容易破壞球隊氣氛，不過對此魔術強森表示，「保羅確實有和湖人有接觸，因為他是詹姆斯和波普的經紀人，有一次保羅打電話給我，他剛好在布魯克林，我們溝通之後同意他乘坐我們飛機一同回洛杉磯，那是他唯一一次搭我們的飛機，因為他剛好在布魯克林，我才同意的。」

▲湖人博爾、魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： NBA湖人魔術強森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

中職／里迪沒打出洋砲身價　兄弟新洋將有鎖定人選

史上最爛開球！　金髮媽媽直接砸向左前方攝影師臉上

林書豪總被當成中國人　親口說退休後考慮到CBA至少打1季

日職／陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒有施展鐵拳

凱戈願簽1年合約價碼高於1790萬　洋基派球探準備爭奪

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭兆村海外征戰啟動10月全運會回歸

2藍鳥判斷瑕疵送光芒場內全壘打

3婕斯盃羽球賽6月29日開打　李龍大再來台

4魔術強森後悔當初沒有雇用自己人

5運動家認賠殺出　朗尼成自由球員

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

3金髮媽媽開球直接砸向前方攝影師

4林書豪退休後考慮到CBA至少打1季

5陽岱鋼秘密特打　原辰德：只差沒用鐵拳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

5/21~5/26中職五大好球

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

中華職棒30年_宣傳片

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366