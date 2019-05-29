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玉山盃／洪啟峰之子洪宸毅先發壓制新竹　桃園前進四強

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▲玉山盃，桃園市洪宸毅、林翊翔、陳志杰、新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，桃園市洪宸毅、林翊翔、陳志杰、新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽29日進行A組敗部賽事，前職棒球員洪啟峰之子洪宸毅主投7局僅失1分，陳志杰再後援2局，以2比1擊敗新竹市，敗部復活，睽違4年奪回四強賽門票。

洪宸毅首局就發生亂流，被敲3安打因失誤失1分非責失分，2局後回穩，僅被敲出2支零星安打，壓制新竹市打線，陳志杰雖然從開賽就在牛棚斷斷續續做準備，不過等到8局才登板，他後援2局，8局兩保送後被敲1安打，面對滿壘危機順利化解，拿下救援成功。

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桃園市打擊也受制於新竹市投手群，首局攻下1分後，4局才靠著林翊翔適時安打攻下超前分，新竹市王牌王志煊登板後全力封鎖桃園市打線，6局至9局連續解決12名打者表現也相當出色。

▲玉山盃，桃園市洪宸毅、林翊翔、陳志杰、新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

桃園市總教練藍文成表示，「打擊方面比較沒有發揮，因為對方投手有實力，王志煊實力在水準之上。」洪宸毅主投7局，被敲5支安打，奪6K，僅失1分責失分，藍文成指出，「他表現OK，最欣賞他的鬥志，不會怯場，但最近第一、二顆球都壞球，控球如果更好的話，未來大有可為。」陳志杰雖然面對滿壘危機，但被教練團仍留在場上，藍文成說，「相信他有實力能解決打者，因為球質重又有球速。」

桃園市首戰不敵台中市後落入敗部，一路過關斬將，甚至甜蜜復仇擊敗台中市，此戰面對實力相當的新竹市也由投手群穩定的表現獲勝，敗部復活挺進四強賽，6月1日下午2點四強賽將面對衛冕軍高雄市，爭取冠軍戰門票。

▲玉山盃，桃園市洪宸毅、林翊翔、陳志杰、新竹市王志煊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，桃園市林翊翔敲勝利打點。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒桃園市
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