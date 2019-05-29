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全美50州僅有3州支持勇士奪冠　近年操作已招球迷厭惡

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▲全美僅有3州支持勇士奪冠。（圖／翻攝自推特／SFGate）

▲全美僅有3州支持勇士奪冠。（圖／翻攝自推特／SFGate）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在西區冠軍戰以4比0橫掃拓荒者輕鬆晉級總冠軍戰，這是他們連續5年打總冠軍戰，許多球迷已經對此感到麻痺，儘管外界普遍認為勇士會完成3連霸，但根據《BetOnline》統計，全美50個州只有3個州支持勇士奪冠，另外47州全部都支持暴龍。

自從2014賽季開始，勇士就成為聯盟強權，至今已經連續5年殺入總冠軍戰，過去4年還奪下3做總冠軍，對此他們也累積了大量的球迷，不過近年他們因為引入杜蘭特、卡森斯這些頂級球員，也讓聯盟失衡，這也造成許多球迷開始厭惡勇士，更期望他們能夠輸球，甚至王朝瓦解。

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這次勇士在總冠軍戰的對手不是過往的騎士，而是暴龍，對此外界很多人都不認為多倫多軍團會是衛冕軍的對手，不過根據《BetOnline》統計，在美國50個州，只有勇士所在的加利福尼亞州以及夏威夷、內華達州，這3個州的球迷支持勇士奪得總冠軍，另外47個州都支持暴龍，而這項統計中還不包括加拿大，但可想而知的是，整個加拿大勢必都會支持暴龍，因為暴龍就是多倫多的球隊。

這也可見全美的球迷大多都希望暴龍能夠擊敗勇士，也代表勇士近年招來了許多人厭惡，不過暴龍要擊退衛冕軍同樣並非易事，儘管多倫多軍團在例行賽中2次擊退勇士，也有系列戰主場優勢，但NBA官網就預測勇士最終會以4比1淘汰暴龍，《ESPN》也認為最多只要6場勇士就能收下勝利。

▲快艇想同時搶下杜蘭特和雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美有47州支持暴龍奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍
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