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王維中投2局無失分　運動家拚11連勝開轟6局追平天使

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▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

旅美職棒運動家隊左投王維中在26日上一軍之後，29日（台北時間）在運動家出戰天使隊挑戰11連勝，王維中5局上1比4落後登板，投2局被1支安打無失分，而且成功解決普侯斯，退場時已是6局4比4平手，讓普侯斯（Albert Pujols）打成游擊飛球出局。

運動家隊在28日拿下近13年最長10連勝，今天要挑戰11連勝，先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）投4局失4分退場，運動家4局結束以1比4落後，5局上推出王維中登板中繼。

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王維中在26日升上一軍，等了3天終於上場，中繼2局用了23球有14個好球，面對6人次，被1支安打、1次三振，沒有失分，成功完成中繼任務退場。

王維中在5局上先面對普侯斯，2球讓他擊成游擊飛球出局，卡洪（Kole Calhoun）擊成一壘滾地出局，拉克羅伊（Jonathan Lucroy）是右外野飛球出局。

運動家在5局下利用陽春砲追回1分。王維中在6局上續投，古德溫（Brian Goodwin）打到游擊滾地出局，三振藍吉佛(Luis Rengifo)，被佛萊徹（David Fletcher）打出中外野二壘安打，投手教練上來喊暫停後續投，讓拉史特拉（Tommy La Stella）打成二壘滾地球化解危機。

6局下運動家隊查普曼（Matt Chapman）安打上壘，奧森（Matt Olson）轟出中外野2分全壘打追平比數，接下來右外野飛球、連2次三振。運動家隊在7局上更換投手，王維中退場。

王維中曾在2014年透過「規則五選秀」被釀酒人挑中，首度上大聯盟，依規定待滿90天不過表現不盡理想，經過在小聯盟沈潛再出發，2017年重返大聯盟，去年與韓職NC恐龍簽約，成為台灣旅韓第一人，不過未獲得續約，直到今年開季前才加盟運動家，參加大聯盟春訓。

開季從3A出發，他累計出賽16戰，投24局，被敲24支安打，包含4發全壘打，失10分，奪1勝1敗，2次救援點，防禦率3.75，最近8戰僅失3分，而且對左打被打擊率僅2成，中繼、後援表現出色，在26日獲得升上大聯盟的機會。

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關鍵字： 王維中
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