王維中續投6局上　被敲二壘安打解危無失分

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

旅美職棒運動家隊左投王維中在26日上一軍之後，29日（台北時間）在運動家出戰天使隊5局上1比4落後登板，未被上壘解決3人，讓普侯斯（Albert Pujols）打成游擊飛球出局。6局上續投在二出局後被二壘安打，無失分化解危機。

王維中在5局上先面對普侯斯，2球讓他擊成游擊飛球出局，卡洪（Kole Calhoun）擊成一壘滾地出局，拉克羅伊（Jonathan Lucroy）是右外野飛球出局。

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運動家在5局下利用陽春砲追回1分。王維中在6局上續投，古德溫（Brian Goodwin）打到游擊滾地出局，三振藍吉佛(Luis Rengifo)，被佛萊徹（David Fletcher）打出中外野二壘安打，投手教練上來喊暫停後續投，讓拉史特拉（Tommy La Stella）打成二壘滾地球化解危機。

王維中曾在2014年透過「規則五選秀」被釀酒人挑中，首度上大聯盟，依規定待滿90天不過表現不盡理想，經過在小聯盟沈潛再出發，2017年重返大聯盟，去年與韓職NC恐龍簽約，成為台灣旅韓第一人，不過未獲得續約，直到今年開季前才加盟運動家，參加大聯盟春訓。

開季從3A出發，他累計出賽16戰，投24局，被敲24支安打，包含4發全壘打，失10分，奪1勝1敗，2次救援點，防禦率3.75，最近8戰僅失3分，而且對左打被打擊率僅2成，中繼、後援表現出色，在26日獲得升上大聯盟的機會。