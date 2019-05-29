雷納德歷史地位急速攀升　瑞佛斯：最接近MJ的男人

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)今年季後賽一肩扛起帶領暴龍打進隊史首次總冠軍賽，地位也急速攀升。快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就說：「雖然杜蘭特(Kevin Durant)和詹姆斯(LeBron James)都非常出色，但他是我們看過最接近喬丹的人。」

在《ESPN》的節目中球評史密斯(Stephen A. Smith)提問說：「我們已經見識到他的表現，毋庸置疑他是現在世界上最好的球員之一。他是此刻最強的嗎？」魔術強森(Magic Johnson)則說：「如果能帶領暴龍拿下總冠軍，將讓他來到與杜蘭特和詹姆斯的同樣高度。他在攻守兩端都有非常大的貢獻，雖然現在比賽三分球非常重要，但他主要都是拿兩分，他到位之後總是能靠著優異身體素質清出空間。」

請繼續往下閱讀...

瑞佛斯則認為，雷納德已經達到「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的程度，「雖然杜蘭特和詹姆斯都非常出色，但他是我們看過最接近喬丹的人。他能夠背框、跳投、執行最後一擊，同時還兼具外線能力。我不太喜歡討論到底誰才是最強的那個人，魔術強森、詹姆斯等等，都屬於同個層級。」

與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)進攻被鎖死效率降低相比，雷納德的進攻更全能，今年季後賽外線命中率38.8%，3至10尺和10至16尺的中距離投籃也有42.9%和40.3%，的確有偉大球星的價值。



快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！