蘇迪曼盃／山口茜關鍵遭逆轉自責　推特連兩句「對不起」

▲蘇迪曼盃,日本羽球隊,山口茜。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

為了爭奪蘇迪曼盃首座冠軍的日本，卻在決賽以0比3完敗大陸拿下亞軍，其中男單桃田賢斗和女單山口茜，卻都在三局遭到對手逆轉，山口茜事後在自己推特上發文，連兩句的對不起，也感受到了他深深的自責。

日本本屆堪稱以華麗陣容要問鼎蘇迪曼盃首冠，一路闖進決賽後，第一點的男雙李俊慧／劉雨辰直落二擊敗嘉村健士／園田啟悟，第二點關鍵女單，山口茜再拿下首局後卻遭到逆轉，讓大陸先聽牌；第3點男單桃田賢斗先拿下一局後，後面也沒能守住。

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最終大陸以3比0擊敗日本，第11次拿下蘇迪曼盃冠軍，桃田賢斗回國後提到，「感受到大陸隊的強大，但我認為這樣下去是不行的，我必須要記住這種不甘心的感覺，並且在8月的世錦賽雪恥。」而關鍵點落敗的山口茜則是自責在推特請求球迷的原諒，並連說了兩句對不起以及三次感謝。

賽後，日本隊總教練朴柱奉則說，「沒有想到山口茜會輸，一輸球之後讓桃田賢斗的壓力非常大，這次落敗但我們必須快點振作起來，因為我們的主戰場是在明年的東京奧運。」

▼蘇迪曼盃輸球後，山口茜在推特連兩句對不起 。（圖／翻攝自@AKAne_GUcchi66推特）