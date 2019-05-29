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戴資穎世界球后達129周　周天成第4、麟洋配連升8位排18

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▲▼ VICTOR【Crown Collection快閃概念店】戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲戴資穎見面會 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

根據世界羽聯（BWF）最新一周的世界排名，戴資穎穩坐世界球后來到第128周，積分來到96225分第二位則是在蘇迪曼盃四勝的大陸陳雨菲；男單部分桃田賢斗依舊領軍，台灣一哥周天成仍在第4，不過距離第3的丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），只差320分。

中華隊在蘇迪曼盃連五屆八強止步，戴資穎意外敗給南韓小將安世英，不過不影響其球后地位，穩居球后寶座來到129周，接下來將短暫休息一個月，備戰7月開打的超級1000賽印尼公開賽，而第2位的陳雨菲順利超車在蘇迪曼盃拿下2勝的日本奧原希望。

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▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 戴資穎 。（圖／CFP）

女單4至10名沒有變動，依序為日本山口茜、印度頭號女單辛度（Pusarla V. Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙瑪琳（Carolina Marin）、印度塞娜（Saina Nehwal），以及南韓一姊成池鉉。

男單部分，桃田賢斗雖在蘇迪曼盃決賽遭到大陸石宇奇逆轉，不過還是以111118分穩坐球王，和第2位的石宇奇仍有近2萬分差距，第3位則是安賽龍，男單一哥周天成雖然還是排在第4，不過蘇迪曼三戰全勝進帳積分，和安賽龍的差距從2000多分縮小至320分。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

男單5至10名沒有變化，依序為是大陸諶龍、因傷休養的南韓一哥孫完虎、印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING）、印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）、印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth），以及日本西本拳太。

男雙部分，中華隊的廖敏竣／蘇敬恒前進一位至第10、盧敬堯／楊博涵第21，「麟洋配」李洋／王齊麟，則從26位連升8個名次來到18。另外，大陸前球后雪芮維持在12位，安世英則前進9名來到第41。

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊,麟洋配 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 王齊麟、李洋,麟洋配 。（圖／CFP）

關鍵字： bwf排名戴資穎周天成桃田賢斗馬琳
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