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中職直播／尼克斯戰兄弟15局未失分　艾迪頓休4天再上

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▲▼0425 中華職棒中信兄弟對桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟與Lamigo桃猿今天（29日）在桃園交手，中信兄弟要中止2連敗、對戰5連敗，由洋投艾迪頓投1休4先發。桃猿由洋投尼克斯先發，目前個人5連勝，對戰中信兄弟3連勝且對戰連續15局無失分。精彩比賽請鎖定《ETtoday新聞雲》直播。

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桃猿目前以21勝18敗1和、勝率0.538暫居排名首位，中信兄弟近期2勝12敗，戰績20勝21敗1和、勝率0.488，排名變成第3，目前是2連敗。兩隊28日因雨未打，今天在桃園再戰。

依照先發輪值，桃猿由洋投尼克斯先發，今年9場出賽是5勝3敗、防禦率2.75，59局被56支安打，還未被全壘打，40次三振、16次四死球，19失分有18責失。本季先是連3場敗投之後，目前是5連勝狀態。

尼克斯本季對中信兄弟6場是3勝2敗、對戰防禦率1.98，4月25日起對戰4場取得3連勝，近2場對戰都是先發6局無失分，加上5月3日對戰最後3局無失分，已是對戰連15局未失分。

中信兄弟由艾迪頓先發，今年8場出賽4勝3敗、防禦率5.98，43.2局被58支安打，其中有3支全壘打，29次三振、15次四死球，30失分有29責失分，近2場先發至少投6局，都失2分，上一次出賽是5月24日對戰統一獅。

艾迪頓本季對戰桃猿4場是3勝1敗、對戰防禦率3.52，比今年平均防禦率要低，先是對戰3連勝後，5月11日先發5局失7分敗投。

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▲▼中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華職棒中信兄弟桃猿艾迪頓尼克斯
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