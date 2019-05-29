法官「無痛揮棒」恢復練打　洋基教頭：復原狀態好

▲喬志（Aaron Judge）恢復訓練，距離歸隊不遠。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基近日傷兵將陸續回歸，重砲外野手「法官」喬志（Aaron Judge）4月底因腹斜肌拉傷，被球團放入傷兵名單，目前傷勢恢復情況良好，29日開始恢復打擊訓練，距離復出之日已經不遠了。

日前洋基剛結束客場8連戰，在做客金鶯隊和皇家隊比賽，可以看到隨隊的喬志都帶著球棒，總教練布恩（Aaron Boone）指出，現在喬志腹斜肌已經沒有疼痛感，球團允許他開始進行打擊練習。

請繼續往下閱讀...

「他做得很好。」布恩表示，「他在昨天開始打Tee座，做了幾次揮棒練習，顯然你們可以看到他在球場上簡單進行跑動和傳球，所有事情進展都非常順利，他也沒有出現任何不舒服的狀況。」

洋基29日主場迎戰教士隊，賽前喬志跟著隊友到場中熱身，並與佛雷澤（Clint Frazier）一起在右外野守備。另外，他也跟著球隊體能教練克勞斯（Matt Krause）進行力量訓練以及敏捷性訓練。

「現在他開始緩慢的恢復訓練，從打擊方面開始穩定進步，這顯然是傷癒後最大的事情。」布恩表示，「復健過程緩慢而穩定，但他狀況一直很穩定，這是件好事。他現在處於一個非常好的狀態，因為他開始加強訓練強度。」

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！