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法官「無痛揮棒」恢復練打　洋基教頭：復原狀態好

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▲▼喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬志（Aaron Judge）恢復訓練，距離歸隊不遠。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基近日傷兵將陸續回歸，重砲外野手「法官」喬志（Aaron Judge）4月底因腹斜肌拉傷，被球團放入傷兵名單，目前傷勢恢復情況良好，29日開始恢復打擊訓練，距離復出之日已經不遠了。

日前洋基剛結束客場8連戰，在做客金鶯隊和皇家隊比賽，可以看到隨隊的喬志都帶著球棒，總教練布恩（Aaron Boone）指出，現在喬志腹斜肌已經沒有疼痛感，球團允許他開始進行打擊練習。

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「他做得很好。」布恩表示，「他在昨天開始打Tee座，做了幾次揮棒練習，顯然你們可以看到他在球場上簡單進行跑動和傳球，所有事情進展都非常順利，他也沒有出現任何不舒服的狀況。」

洋基29日主場迎戰教士隊，賽前喬志跟著隊友到場中熱身，並與佛雷澤（Clint Frazier）一起在右外野守備。另外，他也跟著球隊體能教練克勞斯（Matt Krause）進行力量訓練以及敏捷性訓練。

「現在他開始緩慢的恢復訓練，從打擊方面開始穩定進步，這顯然是傷癒後最大的事情。」布恩表示，「復健過程緩慢而穩定，但他狀況一直很穩定，這是件好事。他現在處於一個非常好的狀態，因為他開始加強訓練強度。」

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關鍵字： 法官洋基喬志
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