伊巴卡保證不會向KD噴垃圾話　要就直接去幹架

▲伊巴卡不會對KD噴垃圾話，開玩笑表示會直接打他。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍順利挺進隊史首次的總冠軍戰，不過接下來他們將要面對更嚴峻挑戰，因為在總冠軍戰他們將面對勇士這支大魔王球隊，對此伊巴卡將會碰頭過去的隊友杜蘭特(Kevin Durant)，而伊巴卡(Serge Ibaka)在近期受訪時表示自己不會和杜蘭特噴垃圾話，要的話就直接打架。

伊巴卡在2016賽季轉戰暴龍後，今年暴龍順利闖進總冠軍戰，這也是伊巴卡離開雷霆後，首次在季後賽中碰頭杜蘭特。眾所周知伊巴卡在場上就是以硬漢聞名，即將面對老隊友，他就被問及會不會向杜蘭特噴垃圾話，「我真的不想說垃圾話，要的話我會直接去打架，不然我就會保持沉默，因為我不知道怎麼說垃圾話，這可能是我的一大問題。」

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不過伊巴卡隨後解釋這些是玩笑話，「我不會打架，這是開玩笑的，我知道會有人以偏概全的去解釋我說的話，他們會說伊巴卡就是想要打架，所以我要聲明這些都只是開玩笑，我不會打架。」

儘管伊巴卡這麼說，但他過去在球場上就像是不定時炸彈，不斷與對手發生衝突，他在本季面對騎士的例行賽中，就對前鋒克里斯(Marquese Chriss)大打出手還鎖喉，遭到禁賽3場，這也是他2年來第4次遭到禁賽，其中3次都是因為打對手，倘若伊巴卡在總冠軍戰中又出現類似情況，將會對暴龍造成很大傷害，因為他在季後賽中可以繳出8.7分、6.2籃板，在防守端能給予多倫多非常大幫助。

▲伊巴卡動手扁克里斯遭禁賽3場。（圖／路透）

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