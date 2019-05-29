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凱戈願簽1年合約價碼高於1790萬　洋基派球探準備爭奪

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▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前太空人投手凱戈（Dallas Keuchel）去年成為自由球員後，至今仍在市場待價而沽。這位31歲前美聯賽揚左投為維持狀態，認真「投一休四」並進行模擬賽，日前吸引多隊球探觀察，根據最新消息指出，他似乎願意放棄長約，對簽下1年短約持開放態度。

根據《ESPN》知名記者奧爾尼（Buster Olney）報導，隨著球季過了四分之一，凱戈改變心意，不再堅持簽下長約，考慮簽下一張超出合格報價金額（1790萬美元）的1年短約。

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身為自由市場最頂級的投手，一直都是許多球團觀察的目標，據報導中指出，洋基派出高階球探親自觀察他的投球。此外，教士、大都會、釀酒人都曾向凱戈陣營聯繫，勇士隊在春訓期間也密集觀察他的狀況。

儘管凱戈沒有參加大聯盟春訓，但在經紀人波拉斯（Scott Boras）的安排之下，比照球隊春訓菜單的訓練，且還有進行投一休四的模擬賽，一旦簽約可以直接投入比賽。加上短約對於有意拚季後賽的球隊負擔小，因此具有季後賽機會的球隊預計都將投入這場爭奪戰。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，在2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績奪得美聯賽揚獎，2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍。上個球季34場先發，繳出12勝11敗、防禦率3.74成績。

▲2018美聯分區戰,洋基先發史華連諾黯然退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基王牌史華連諾受傷，計畫從自由市場補強。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 凱戈美聯賽揚獎太空人
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