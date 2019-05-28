日職／宋家豪飆2K解決1局　15次中繼成功居第2

▲樂天宋家豪。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒樂天金鷹台灣投手宋家豪，今天（28日）在對戰西武獅的比賽，8局上5比2領先時登板，面對3名打者無安打，飆出2次三振，奪得本季第15次中繼成功，仍居太平洋聯盟第2。樂天以7比2擊敗西武。

宋家豪上來時用5球讓木村文紀揮空三振，製造金子侑司擊成游擊滾地出局，再讓秋山翔吾揮空棒三振。

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面對3人次用了13球，宋家豪球速最快139公里，但卻可以壓制西武獅的火力，今年1勝2敗15中繼、防禦率2.55，15次中繼成功僅次於日本火腿隊宮西尚生的16次中繼成功。

西武在6局上由秋山翔吾陽春砲、7局上山川穂高左外野陽春全壘打，取得2分領先。樂天在7局下靠樂天洋砲布拉許（Jabari Blash）的全壘打單局攻下5分超前，布拉許8局下再2分砲。

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