中職／果汁機拉傷剛好上一軍10天　倪福德再下二軍

▲▼富邦悍將倪福德。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將今天（28日）宣布把「土地公」倪福德降到二軍，倪福德在4月14日因膕肌拉傷下二軍，5月17日才又歸隊一軍，待10天又在28日下到二軍，可能與舊傷有關。

倪福德在4月14日後援1局，沒有失分，但隔天4月15日就因傷到二軍休養，經過1個月左右的時間，5月17日上到一軍。

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他表示，自己是因膕肌拉傷，自己完全沒有聽過膕肌，還開玩笑說：「就寫果汁機好了，因為我也不知道膕肌是什麼。」

倪福德回一軍之後，5月18日中繼0.2局面對3人次，被1支安打無失分；5月24日中繼1.2局被1支安打、1次三振、1次保送，沒有失分，拿到中繼成功；5月26日中繼1.1局無安打，1次三振、1次保送，無失分。

富邦悍將今天把倪福德再下到二軍，由於倪福德的投球狀況不錯，應該與身體受傷有關才下二軍。

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