玉山盃／張聖豪4安打領軍　台東勝北市連兩年進四強

▲玉山盃台東縣。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽28日B組敗部賽事，台東縣靠著張聖豪單場4安打帶領全隊火力，在8局結束就以14比4擊敗台北市，連兩年晉級四強。

台北市1局上先馳得點，但台東縣1局下就靠著林政華、張聖豪安打追平比數，2局下台東縣又是一輪猛攻，台北市投手連兩保送，換上第二任投手也繼續保送形成滿壘，林政華掃出安打帶回2分，林志光再保送上壘，張聖豪三壘安打清壘貢獻3分，黃霆杉、陳唯翔也安打連線再追加2分，單局灌進7分奠定勝基。

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台北市5局上由李承樺清壘安追回3分，但台東縣6局下張聖豪安打後陳唯翔三壘安打再追加3分，8局下也是張聖豪安打開路，陸祺元跑出場內全壘打，代打高晨浩適時安打帶回1分，就將比數拉開至10分差。

台東縣先發投手黃弘毅未滿4局退場，被敲4安打失1分，潘振宇投1局失3分，會後由胡家豪穩定演出，投3.2局，奪6K，無失分奪勝投。張聖豪扛第4棒，單場4安打，貢獻4打點。台東縣去年以第四名坐收，前一戰延長賽不敵高雄市落入敗部，此戰再拿下勝利要到四強賽門票，連兩年前進四強。

A組敗部賽事桃園市與新竹市之戰，因雨順延一天，29日早上10點在天母球場開打，決定最後一張四強賽門票得主。

5/28（二）戰績

G30 09:00 臺東縣 14:4 臺北市 @立德

5/28（二）賽程

G29 10:00 新竹市 VS 桃園市 @天母

