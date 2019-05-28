法網／謝淑薇投靠溫柔哥？　法國將成為訓練基地

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇在單打首輪以6比4、3比6、6比0解決世界排名79的瑞士二姊格露比琪(Viktorija Golubic)晉級64強。賽後她透露決勝盤賞蛋逆轉的關鍵，更表示未來將以法國為主要訓練基地。

「前面兩盤很緊張，第二盤開始比較保守，第三盤就突然不緊張了，這是好的徵兆。」謝淑薇首盤和對手一共上演9次破發，次盤更因打法保守而在末段失守，不過決勝盤展現台灣一姐超強心理素質，送出「貝果」逆轉。而謝淑薇也表示，最喜歡在大滿貫聽到台灣球迷應援，「其他比賽滿少會有球迷，都是地主，有時氣勢上有差。」

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謝淑薇賽後還透露，考量到訓練環境和各項資源，未來將以法國巴黎為訓練基地，也剛好拉近與法國男友距離，可說球場情場都得意。「我嘗試過法國的教練，在這邊訓練資源比較多，團隊、教練、體能師、球場軟硬體比較豐富。這邊有紅土有硬地，所有需要的都具備，打算基地就設在這邊。」

過去謝淑薇雖然在法網成績不如其他大滿貫耀眼，但晉級64強後因為去年首輪止步沒有積分壓力，賽後世界排名將衝上生涯新高的22名，暌違6年多再次刷新紀錄。



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