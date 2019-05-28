運動雲

>

法網／謝淑薇投靠溫柔哥？　法國將成為訓練基地

ETtoday運動雲

▲邁阿密女網賽，謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在單打首輪以6比4、3比6、6比0解決世界排名79的瑞士二姊格露比琪(Viktorija Golubic)晉級64強。賽後她透露決勝盤賞蛋逆轉的關鍵，更表示未來將以法國為主要訓練基地。

「前面兩盤很緊張，第二盤開始比較保守，第三盤就突然不緊張了，這是好的徵兆。」謝淑薇首盤和對手一共上演9次破發，次盤更因打法保守而在末段失守，不過決勝盤展現台灣一姐超強心理素質，送出「貝果」逆轉。而謝淑薇也表示，最喜歡在大滿貫聽到台灣球迷應援，「其他比賽滿少會有球迷，都是地主，有時氣勢上有差。」

請繼續往下閱讀...

謝淑薇賽後還透露，考量到訓練環境和各項資源，未來將以法國巴黎為訓練基地，也剛好拉近與法國男友距離，可說球場情場都得意。「我嘗試過法國的教練，在這邊訓練資源比較多，團隊、教練、體能師、球場軟硬體比較豐富。這邊有紅土有硬地，所有需要的都具備，打算基地就設在這邊。」

過去謝淑薇雖然在法網成績不如其他大滿貫耀眼，但晉級64強後因為去年首輪止步沒有積分壓力，賽後世界排名將衝上生涯新高的22名，暌違6年多再次刷新紀錄。
 

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 法網謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

熱門新聞

中職／里迪打擊不好被網友猛批　列為觀察名單

法網／謝淑薇賞蛋晉級64強　世界排名22再創生涯新高！

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

周董放話總決賽要坐林書豪旁邊　柯爾希望VV不要再生小孩

暴龍例行賽橫掃勇士　客場柯瑞、KD坐鎮更大勝20分

該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒回憶09年奪冠父親臥病在床

2張聖豪4安打領軍　台東進四強

3超嗨！崔志萬平凡一壘安竟回本壘

4冠軍戰強碰老東家　麥考：難以置信

5謝淑薇法國將成為訓練基地

熱門新聞

1里迪打擊不好　網友猛批列為觀察名單

2法網謝淑薇賞蛋晉級64強

3中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

4周董放話總決賽要坐林書豪旁邊

5暴龍例行賽橫掃勇士主客場皆壓制

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

莊駿凱美技背後接球難度五顆星！連甘霖都拍手 | 0526 兄弟 vs 統一 六局上

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

中華職棒30年_宣傳片

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366